Frykt for at privatfly skal styrte utenfor Gotland

Det er frykt for at et privatfly skal styrte utenfor Gotland i Sverige, melder Dagens Nyheter. Flyet tok av fra Spania og skulle lande i Köln i Tyskland, men er på vei til svensk luftrom. Tyske myndigheter får ikke kontakt med piloten eller noen andre om bord.

Et tysk jagerfly fløy opp til flyet for å få kontakt med piloten, men så ingen i cockpit eller om bord, sier Lars Antonsson i Sjö- och flygräddningscentralen til Dagens Nyheter.

Det skal være fire personer om bord. Flyet var like før klokken 19 over den tyske øyen Rügen sør i Østersjøen og forventes å fly inn i svensk luftrom i løpet av kvelden.

Det er i Sverige at det er ventet at flyet vil gå tom for drivstoff.

– Men det kommer ikke til å passere over land, sier Lars Antonsson.

Et redningshelikopter er på vei til det antatte styrtstedet.