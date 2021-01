Frp: Vaksineringa går for treigt

Sylvi Listhaug i Frp meiner koronavaksineringa i Noreg går for treigt, og ønsker å forhandle direkte med produsentane for å kjøpe fleire doser. Helseminister Bent Høie seier at avtalane dei har inngått med EU inneheld nok doser til å vaksinere innbyggjarane i Noreg som ønsker det heile tre gonger.