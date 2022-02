Frp: Hagens utspill representerer ikke partiets syn

Parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet Hans Andreas Limi reagerer på private meningsytringer fra Carl Ivar Hagen om situasjonen i Ukraina.

– Hagens private meningsytringer på Facebook får stå for hans egen regning. De representerer ikke partiets syn. Fremskrittspartiet står klart på regjeringens linje. Vi kan ikke akseptere russisk propaganda og brudd på folkeretten, sier Limi.

I et innlegg på Facebook mandag tok Hagen til orde for en folkeavstemning i Donetsk og Luhansk for å ta stilling til om de skal være en del av Ukraina eller Russland.

– Det er en anspent situasjon i Europa, og Norge skal stå sammen med våre allierte. En anerkjennelse vil være en aksept for å krenke Ukrainas suverenitet. Regjeringens linje i denne saken er helt riktig, og vi har full tiltro til at NATO og regjeringen følger denne situasjonen tett, sier Limi.