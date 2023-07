Frp vil åpne kontrollsak mot Brenna

Fremskrittspartiet vil åpne kontrollsak mot kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Fremskrittspartiet mener det er mange ubesvarte spørsmål om habiliteten til kunnskapsminister Tonje Brenna og vil åpne kontrollsak i Stortinget, skriver de i en pressemelding.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

På torsdag sendte Brenna bev til stortinget for å svare på spørsmål om saken.

– Vi føler at vi ikke gode svar på flere av de helt sentrale spørsmålene. Vi synes også det er merkelig at statsråden ikke har fått kunnskap om habilitetsvurderingen hennes statssekretær ba om, sier partileder Sylvi Listhaug.

Hun sier at de heller ikke har fått gode nok svar på hvorfor Brennas statssekretær ba om å få en habilitetsvurdring våren 2023, etter å ha vært en del av regjeringsapparatet siden 2022.

– Vi mener det fortsatt mangler så mange svar fra Brenna at det er behov for å åpne kontrollsak i Stortinget, slik at vi får stilt alle relevante spørsmål til statsråden, sier Listhaug.