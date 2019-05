FrP sliter, Høyre og Rødt fram.

Høyre og Rødt går mest fram, mens SV og KrF taper velgere. Det viser Norstats ferske meningsmåling, gjort for NRK og Aftenposten. Også Arbeiderpartiet går litt fram, mens Frp taper litt, og partiet ligger under 10 prosent for femte måned på rad.