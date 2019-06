Frp-krav kan få konsekvenser

Ledelsen i Frp skal jobbe hardere for å kutte kostnader i vedtatte bypakker, og å stanse nye. – Det kan få store konsekvenser for planlagte vei- og kollektivprosjekter over hele landet, sier fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF).