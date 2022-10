Frp foreslår nasjonal antidronetjeneste

Frp ønsker å etablere en nasjonal antidronetjeneste som en nasjonal beredskapsressurs ved Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Det skal de foreslå i Stortinget torsdag, ifølge en pressemelding.

– Den siste tids hendelser gjør det åpenbart for FrP at myndighetene mangler helt grunnleggende mottiltak. Droneteknologien har utviklet seg svært raskt, men sikkerhetsmyndighetene har ikke fulgt like godt med. Derfor må vi raskt øke både kompetanse og få på plass relevant utstyr for å imøtekomme denne trusselen, sier Per-Willy Amundsen, justispolitisk talsmann for FrP og leder av justiskomiteen, i en pressemelding.