Frp får ordføreren i Ålesund

Håkon Lykkebø Strand (27) fra Frp blir ordfører i Ålesund.

Det skjer etter flere dager med forhandlinger mellom valgvinnerene Frp, Høyre og Ålesundslista.

– Jeg vil takke Høyre og Ålesundlista for gode og konstruktive samtaler med mye samarbeidsvilje. Innbyggerene kommer til å merke at det har blitt et skifte i kommunen, sier Strand i en pressemelding.

Arbeiderpartiet har styrt byen de siste åtte årene.