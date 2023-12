Frontkollisjon i Oslofjordtunnelen: – Virker alvorlig

To biler har søndag kveld vært involvert i en front mot front-kollisjon i Oslofjordtunnelen.

– Det er to biler som har kollidert front mot front. Ulykken virker alvorlig, sier trafikkoperatør Ole-Fredrik Haugen til NTB.

Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt forteller NRK at det satt en person i den ene bilen, og fem personer i den andre bilen.

– En person har vært fastklemt etter ulykken, hen er nå frigjort. Person fremstår som alvorlig skadet.

Oslofjordtunnelen er stengt i begge retninger som følge av ulykken.

– Nødetatene rykker ut på melding om alvorlig trafikkulykke i Oslofjordtunnelen, melder politiet på X.

Politiet forteller til NRK at skadetomfanget er ukjent per nå og at de ikke er kjent med om noen er fastklemt.

De informerer også at veien vil være stengt i lengre tid fremover.

NRK / NTB