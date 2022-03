Front mot front-ulykke på E18 ved Ulvøya

Tre personer er skadet etter at to biler frontkolliderte på E18 ved Ulvøya i Oslo fredag kveld. En person er frigjort etter å ha vært fastklemt, skal være alvorlig men ikke kritisk skadet. To andre er lettere skadd. Det er store materielle skader, og kø på stedet melder politiet i Oslo på Twitter rundt midnatt natt til lørdag.