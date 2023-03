Fritt ords Honnør til Ella Marie Hætta Isaksen

Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen tildeles Fritt Ords Honnør for hennes innsats for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter. Hætta Isaksen var frontfigur under demonstrasjonene mot regjeringens manglende oppfølging av høyesterettsdommen om vindturbinene på Fosen i Trøndelag.

– Kunstneren og aktivisten Isaksen er blitt et sterkt symbol på den fornyede rettighetskampen urfolk har ført i Norge, 40 år etter Alta-aksjonene, skriver Fritt Ord i en pressemelding.