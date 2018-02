Frikjent for overgrep mot kvinne

Ein mann som var tiltalt for å ha utnytta ei utviklingshemma kvinne seksuelt, blei frifunnen i Sunnmøre tingrett. Det skriv Sunnmørsposten. Kvinna har forklart at mannen hadde samleie med henne to gonger, noko mannen heile vegen har nekta for.