Frifunne for dobbeltdrap

Den norske statsborgaren og ekssoldaten Zikrija Krkic (47) er frifunne for dobbeltdrap i Bosnia, melder Borgarting lagmannsrett i ei pressemelding. I august i fjor blei han dømt til 21 års forvaring.

Bosnisk påtalemyndigheit tiltalte mannen for drapet på to personar på ein kafé i ein landsby i Bosnia-Hercegovina 28. juli 2014. Krkic skal ha oppsøkt to menn og skote dei med automatvåpen. Krkic har heile tida nekta straffskuld.

I første omgang blei han frifunnen i bosnisk rett, lauslaten og kom tilbake til Noreg. Norsk påtalemyndigheit tok ut tiltale mot Krkic i januar 2020, og han blei dømt av Drammen tingrett i august. Krkic anka dommen til lagmannsretten, som har frifunne han for drapa.

«Etter lagmannsrettens syn er det ikkje bevist utover kvar ein rimeleg og fornuftig tvil at det var Zikrija Krkic som utførte drapa, eller at han medverka til dei. Dei sivile krava mot han førte heller ikkje fram», står det i pressemeldinga.