Friele begraves på statens regning

Aktivist og forfatter Kim Friele hedres med begravelse på statens bekostning. Det opplyser Statsministeres kontor i en pressemelding tirsdag.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen. Frieles etterlatte har takket ja til dette. Om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881, skriver de i pressemeldingen.

– For å vise vår takknemlighet ønsker regjeringen å hedre Kim Friele med begravelse på statens bekostning. Vi skal fortsette kampen for at flere får være den de er og elske den de vil, både i Norge og i verden. Takk for alt du var og alt du gjorde, Kim, sier statsminister Jonas Gahr Støre.