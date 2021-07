Fremskynder dose to i Oslo

Oslo har et overskudd på over tusen doser koronavaksine. Derfor fremskynder de nå dose to for enkelte. Det betyr at de som har fått vaksine for minst tre uker siden kan melde seg til kommunen for å få dose to.

– Fremskyndelse av intervall for dose to vil kun gjøres i en begrenset tidsperiode, og kun gjelde et visst antall innbyggere, for å bruke opp de vaksinedosene kommunen allerede har i overskudd per i dag. Det vil si at størsteparten av Oslos befolkning fortsatt vil få dose to med ordinært intervall, sier smittevernoverlege Frode Hagen til Avisa Oslo.

Men det vil ikke bli drop-in for dose to. Årsaken er at kommunen vil sikre at de ferdigstiller settingen av dose to etter riktig prioriteringsrekkefølge.

Samtidig vil det bli stopp i vaksineleveransene til Oslo de neste tre ukene som følge av overskuddet. Etter samråd med FHI har kommunen allerede fått færre vaksinedoser de siste par ukene, skriver avisa.