Freia-eier Mondelez: Virksomheten i Russland skal skilles fra resten av selskapet

Mondelez sier virksomheten i Russland skal skilles fra resten av selskapet innen årsskiftet.

Boikotten av Freia i Norge og Marabou i Sverige har fått internasjonal oppmerksomhet og er omtalt av flere nyhetsbyråer.

Reuters skriver at Mondelez torsdag opplyser at virksomheten i Russland skal skilles ut fra resten av selskapet. De opplyser at virksomheten allerede er skalert ned.

Mondelez er en av verdens største matvareprodusenter og er svartelistet av Ukraina fordi de fortsatt har aktivitet i Russland.

(NTB)