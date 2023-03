Fredsprisvinner dømt til 10 års fengsel i Belarus

Ales Bjaljatski, som mottok Nobels fredspris i 2022, er dømt til 10 års fengsel i Belarus. Det melder Reuters.

Bjaljatski er leder for menneskerettsorganisasjonen Vjasna, som han grunnla i 1996.

Han har vært fengslet siden 2021 og kunne ikke motta Nobels fredspris i egen person.

Bjaljatski og to av hans medarbeidere var tiltalt for å ha smuglet penger inn i Belarus og for finansiering av demonstrasjoner.

Hans allierte anser fengslingen og tiltalen som en form for hevn fra regimet for hans menneskerettighetsarbeid.