Fransk e-tjeneste: Ingen indikasjoner på israelsk angrep på sykehuset i Gaza

Den franske etterretningstjenesten sier det ikke er noen indikasjoner på at Israel sto bak angrepet på sykehuset Al Ahli Arab i Gaza tirsdag kveld, skriver nyhetsbyrået AFP.

Det er det samme budskapet som USAs president Joe Biden har kommet med.

Hamas har hevdet at det var et israelsk angrep. Israel mener å ha bevis for at det er grupperingen Palestinian Islamic Jihad (PIJ) som står bak.