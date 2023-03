Frankrikes nasjonalforsamling avviser mistillitsforslag mot regjeringen

Det franske parlamentet avviser forslaget om mistillit mot den franske regjeringen. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Frankrikes statsminister Élisabeth Borne har altså overlevd det første av to mistillitsforslag etter å ha presset gjennom en pensjonsreform uten avstemning i nasjonalforsamlingen, skriver NTB.

Det andre mistillitsforslaget, reist av det høyrevridde partiet Rassemblement National, kommer heller ikke til å gå gjennom, fordi de andre opposisjonspartiene ikke vil stemme over det, ifølge Reuters.

278 stemte for mistillitsforslaget, skriver Reuters. Man trenger 287 stemmer for å få flertall for et mistillitsforslag i den franske nasjonalforsamlingen.