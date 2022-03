Framgang i forhandlingane mellom Ukraina og Russland

Både Ukraina og Russland seier dei ser framgang i forhandlingane, tre veker etter at krigen starta.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seier onsdag at samtalane med Russland har blitt meir realistiske. Medan den russiske utanriksministeren seier at han ser eit håp om kompromiss, melder Reuters.

Samtalane skal etter planen halde fram onsdag. Det blir tredje dag på rad at dei forhandlar. Tidlegare forsøk på samtalar har blitt avslutta etter ein dag. Begge sider seier dette er eit teikn på framgang, og at ein no er på veg inn i ein avgjerande fase.