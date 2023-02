Fotgjengere påkjørt i New York

Flere fotgjengere er kjørt ned av en varebil i Brooklyn, melder nyhetsbyrået AP. Føreren av bilen stakk deretter av, men ble senere pågrepet. Ifølge ABC7 skal fotgjenerne være påkjørt på minst tre forskjellige steder.

Ifølge CBS er fire fotgjengere skadd. En mann i 30-årene skal være fraktet til sykehus med alvorlige skader.

New York Post skriver at det var en liten lastebil som kjørte på fotgjengerne i området ved Bay Ridge, og at en syklist ble hengende under bilen.

Bystyrepolitikeren Justin Brannan skriver på Twitter at han ikke tror det var en vanlig ulykke. Politiets bombegruppe skal være i gang med å undersøke lastebilen som en sikkerhetsforanstaltning.