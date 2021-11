Fotballpresidenten reagerer sterkt

Fotballpresident Terje Svendsen sier han reagerer meget sterkt på nyheten om at to NRK-journalister ble arrestert i Qatar natt til mandag.

– Vi er glade for at de norske journalistene nå er på vei hjem. Det er helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk. Vi reagerer meget sterkt på dette og er dypt bekymret for journalisters vilkår i Qatar, sier Svendsen til NRK.