Fosenaksjonistene vil blokkere Statsministerens kontor

I en pressemelding skriver Fosenaksjonisten at de vil blokkere og overnatte utenfor statsministerens kontor.

– Det har snart gått 100 nye dager med rettighetsbrudd og tillitsbrudd. Det er uakseptabelt. Vi har gitt opp på Aasland og OED, som insisterer på omkamp gjennom nye utredninger i stedet for å rette seg etter Høyesterettsdommen, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat i en pressemelding.

– Det setter hele demokratiet og rettsstaten i stor fare. Nå ber vi statsministeren ta ansvar, slik han lovet oss personlig under de forrige aksjonene. Derfor camper vi utenfor kontoret hans og vokter over inngangen de siste timene før 600-dagen. Vi krever at turbinene rives og landet tilbakeføres reindrifta.

Fosenaksjonistene har i dag demonstrert foran slottet.