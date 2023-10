Fosen-aksjonistene: Får audiens hos Kongen

Natur og ungdom skriver i en pressemelding at Fosen-aksjonistene sendte en henvendelse til kongehuset denne uken.

– Nå har de fått svar fra kongehuset og skal få audiens hos Hans Majestet Kongen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen kommende mandag, skriver nestleder i Natur og Ungdom, Tuva Mjelde Refsum, i en pressemelding.

– At Kongen vil møte oss er vi så takknemlige for, sier Elle Nystad, leder for Norske Samers Riksforbund, i pressemeldingen.