Fortsetter avhør av drapssiktede søndag

Politiet vil fortsette avhørene av de to mennene som er siktet for drap eller medvirkning søndag, bekrefter politiadvokat Fredrik Martin Soma. Han sier at de to ble arrestert like ved åstedet i Haugesund etter tips fra vitner. En eventuell varetektsfengsling vil skje mandag, sier han til NRK.