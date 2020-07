Fortsatt varetekt i Regestrand-sak

De to mennene som er siktet for drap i Regestrand-saken, er varetektsfengslet i åtte nye uker. De forblir dermed fengslet til rettssaken starter i høst. De to mennene på 23 år har vært varetektsfengslet siden pågripelsen, skriver Stavanger Aftenblad.