Fortsatt på sykehus etter politi-skytingen i Kristiansand

– Spesialenheten gjennomfører avhør av tjenestepersoner i politiet etter skytehendelsen i Kristiansand, og en tjenesteperson har status som mistenkt i saken, skriver Spesialenheten i en pressemelding lørdag kveld.

Ifølge Spesialenheten får mannen som ble skutt fortsatt behandling på sykehus.

– Han er ikke livstruende skadet, skriver de.

Videre melder Spesialenheten at mannens helsetilstand gjør at han foreløpig ikke kan avhøres, men at det vil bli gjort så fort som mulig.

Det var like før klokka klokken 21.00 fredag kveld at politiet ble varslet om mannen.

– Operasjonssentralen fikk melding om at en person gikk med våpen i Kristiansand sentrum. Da politiet kom i kontakt med personen oppsto det en truende situasjon som resulterte i at politiet avfyrte skudd, skrev Agder-politiet i en pressemelding.

Ingen politibetjenter ble skadd i situasjonen.