Fortsatt lav arbeidsledighet

Ved utgangen av desember var det registrert 79 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det skriver NAV i en pressemelding.

I desember var det en økning på 300 personer som var helt ledige eller arbeidssøkere på et arbeidsmarkedstiltak, justert for sesongvariasjoner.

– Det er fortsatt sånn at det er en stabilt lav ledighet i Norge. Samtidig ser vi for første gang at det er en liten oppgang i de som er helt ledige eller som deltar i et arbeidsmarkedstiltak, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til NRK.

Han sier at økningen i ledige er størst innenfor bygg- og anlegg.

47 700 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av desember, noe som utgjør 1,6 prosent. I tillegg var 21 600, som utgjør 0,7 prosent, registrert som delvis ledige.