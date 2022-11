Fortsatt åpent hvem som vinner Senatet i USA

Tre delstater gjenstår når det gjelder avklaring etter Senatsvalget i USA. Stillingen er at Demokratene har sikret seg 48 senatorer og Republikanerne 49. Dersom Republikanerne skal skaffe seg flertall, må de vinne to av de tre setene som er uavklarte. Demokratene beholder kontrollen hvis de får 50 seter, siden de kan bruke visepresidentens ekstrastemme.

De tre delstatene som gjenstår er Arizona, Nevada og Georgia. Demokratenes kandidater leder i Arizona og Georgia, mens republikanerne ligger an til å kapre Nevadas sete, viser foreløpige resultater.

I Arizona gjenstår rundt 400.000 stemmer i Maricopa og opptellingen kan ta flere dager. Ifølge CNN har Demokratene et lite, men økende forsprang. I Nevada gjenstår et stort antall poststemmer. I Georgia er forskjellen mellom de to kandidatene så liten at det går mot omvalg i desember.

I Representantenes hus går det mot et klart republikansk flertall.