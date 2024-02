Forsvarsministeren: Noreg må vere klare til konflikt

Noreg og Forsvaret må vere klare til at det kan bryte ut konflikt, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i eit foredrag i Oslo Militære Samfund måndag, melder VG.

Gram kommenterte blant anna utviklinga i Russland, og sa at Noreg må rekne med fleire russiske soldatar langs grensa.

Han sa også at regjeringa vil opne for at allierte styrkar skal kunne øve meir i Noreg i åra som kjem.