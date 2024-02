Forsvaret etter angrep i Irak: Vet ikke om norske soldater er berørt

Hanne Olafsen, talsperson ved forsvarets operative hovedkvarter, sier at de foreløpig ikke vet om at norske soldater er berørt av angrepene.

– Forsvaret har flere styrkebidrag i Midtøsten, vi jobber med å finne ut hvordan situasjonen er. Vi gjør fortløpende sikkerhetsvurderinger for personellet vårt der nede.

Lørdag morgen er det meldt om flere angrep mot amerikanske militærbaser i Irak og Syria. Blant dem Ain al-Asad-basen i vest-Irak, der norske soldater er stasjonert.

Angrepene skjer etter at USA fredag kveld varslet luftangrep mot minst 85 mål i Syria og Irak, som gjengjeldelse for at dre amerikanske soldater ble drept i Jordan forrige uke.