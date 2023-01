Forsvarer til siktet etter gjengskyting sier klienten blir løslatt

Forsvareren til mannen i 20-årene som er pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyteepisoden i Oslo sentrum i helgen, sier klienten blir løslatt.

– Min klient blir løslatt i dag. Politiets beslutning om å løslate min klient er ikke overraskende., sier forsvarer Marius Ihlebæk til VG.

Politiet bekrefter dette i en pressemelding.

«Når det gjelder den siktede mannen i 20-årene som ble pågrepet søndag, så vil han ikke bli fremstilt for fengsling. Han vil bli løslatt i løpet av dagen. Bakgrunnen for denne vurderingen ønsker vi ikke å gå nærmere inn på, utover at det ikke er grunnlag for fengsling. Han har fortsatt valgt å ikke forklare seg for politiet,» står det i pressemeldingen.

To kjente lederskikkelser fra den kriminelle Young Guns-gjengen ble innlagt på sykehus med skuddskader.

To siktede personer er etterlyst nasjonalt og internasjonalt.

«De to siktede som er etterlyst er per nå ikke pågrepet, og det er naturlig nok helt sentralt i etterforskningen å få tak i dem. Det er fortsatt til vurdering å gå ut med en etterlysning i media, men foreløpig avventer politiet med dette til sentrale avhør som skal gjennomføres,» skriver politiet.

– Vi gjentar oppfordringen til de to siktede om selv å melde seg for politiet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.