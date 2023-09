Forsvarer til drapssiktet: Vil ikke forklare seg til politiet

Mannen som er siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen sier han ikke har tillit til politiet og vil således ikke forklare seg.

Det opplyser mannens forsvarer Ellen Tvedt Jorem ved Elden advokatfirma til NRK. Advokat Thomas Nordby ved Elden forsvarer også mannen.

– Vår klient samtykker ikke til varetektsfengsling. Han er klar på at han har ingen befatning med drapet han er siktet for, og erkjenner ikke straffskyld.

Mannens forsvarere mener vilkårene for varetektsfengsling ikke er til stede, og har begjært ham løslatt.

– På bakgrunn av vår klients tidligere erfaring med politiet, og pågripelsen i denne saken, har han ovenfor advokat Randby og meg gitt uttrykk for at han ikke har tillit til politiet. Han har derfor i samråd med advokat Randby og meg valgt å benytte seg av sin rett til ikke å forklare seg for politiet på nåværende tidspunkt, sier Jorem.

Selv om mannen ikke samtykker til fengsling, går altså fengslingsmøtet som såkalt kontorforretning i dag. Det betyr at partene ikke selv er til stede i retten, og gjøres ofte når fengslingsspørsmålet fremstår åpenbart.

– Den massive medieinteressen for denne saken gjør at vi ønsker å minimere belastningen for vår klient i denne svært krevende situasjonen. Derfor har vårt råd til ham vært at spørsmålet om varetektsfengsling behandles skriftlig med retten og politiet. Det rådet har han valgt å følge, og vi har derfor inngitt våre merknader skriftlig til retten, sier Jorem.

Forsvarerne bekrefter samtidig at den siktede er straffedømt tidligere.

– Men det er viktig for oss å påpeke at disse tidligere forholdene er av en langt mindre alvorlig karakter sammenlignet med det forholdet han nå er siktet for, sier Jorem.

– Vår klient håper at politiet nå fokuserer på en bred etterforskning av saken slik at de kan finne frem til den eller de som står bak handlingene i denne tragiske saken.