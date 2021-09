Forsvarar: – Sjokkarta og uverkeleg

Mannen som onsdag blei arrestert for drapet på Birgitte Tengs er i sjokk, ifølge forsvararen hans.

– Det han har opplevd er vanskeleg. Sjokkarta og uverkeleg er dei orda han sjølv bruker, seier forsvarar Stian Kristensen til NRK.

Mannen i 50-åra er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

– Det som er viktig no, er at han blir skjerma. Det er viktig at vi får tid til å setje oss inn i omfattande etterforskingsmateriale for å imøtekomme skuldingane mot han, seier Kristensen.