Første bussen med nordmenn fra Gaza er fremme i Kairo

Den første bussen med nordmenn som fikk reise ut av Gaza onsdag, ankom Kairo rundt klokken 04.00 natt til torsdag.

To busser har fraktet 51 nordmenn fra grensen i Rafah til Kairo. Blant disse er 27 barn.

Onsdag opplyste Utenriksdepartementet om at ytterligere 60 norske borgere for reise ut fra Gaza torsdag. Til NTB opplyser departementet at halvparten som har fått lov til å forlate Gaza torsdag, er barn.

De norske borgerne vil kunne reise ut når grensen åpner torsdag.