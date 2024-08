Første bekreftede tilfelle av mer smittsom mpox i Sverige

Sverige har fått sitt første bekreftede tilfelle av den mer smittsomme varianten av mpox, opplyser det svenske Folkehelseinsituttet på en pressekonferanse torsdag.

Dette er det første bekreftede tilfellet utenfor Afrika, skriver NTB.

Landets myndigheter har tidligere uttalt at de forventer at det vil dukke opp enkelttilfeller av sykdommen. Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte onsdag at de ikke har sett noen tegn på at mpox har spredt seg fra pågående utbrudd i Afrika til Europa.

Hittil i år er det registrert litt under 15.000 tilfeller av mpox i Afrika, og over 500 dødfall, ifølge WHO onsdag.

Sykdommen mpox ble tidligere kalt apekopper. Varianten som nå sprer seg i Afrika, antas å være mer smittsom og mer dødelig enn den som spredte seg i 2022, skriver SVT.