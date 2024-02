Forsøkte å stanse løypemaskin uten fører – ble alvorlig skadd

Politiet varslet om ulykken ved et skianlegg på Kleiver i Larvik lørdag morgen like før klokka 9. Da nødetatene kom fram, var det klart at det var en person var blitt påkjørt av en løypemaskin.

– Ulykken har skjedd i forbindelse med start- og oppvarming av en løypemaskin på et skistadion. Maskinen har beveget seg uten fører, og en person har fått skader i forbindelse med forsøk på å stanse maskinen, skriver Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

– Personen fremstår som alvorlig skadd og får behandling av helsepersonell, skrev politidistriktet først om skadeomfanget.

Mannen fikk lørdag formiddag oppfølging på sykehus.

Det er en mann i 40-årene som er skadd. Han fikk bruddskader, men var ved bevissthet og kunne snakkes til, opplyste operasjonsleder Kamilla Aardal til Østlands-Posten.

(NTB)