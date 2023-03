Forsinkelser på Follobanen

Det er forsinkelser og innstillinger på grunn av et tog som sperret sporet i Blix-tunnelen. Toget ble raskt fjernet, men du må fremdeles regne med følgeforsinkelser.

– Det var et tog som fikk tekniske problemer og stoppet, men de klarte å rette opp feilen selv og kom seg avgårde igjen etter ca. fem minutter, sier Dag Svindsås, pressevakt i Bane Nor.

Follobanen gjenåpnet søndag morgen etter at den måtte stenge 19. desember i fjor, bare én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk.

(NTB)