Forsinkelser i togtrafikken

Det er mandag ettermiddag forsinkelser og innstillinger i togtrafikken etter at et tog sperrer et spor på Nationaltheatret stasjon i retning Oslo S.

Foreløpig vet vi ikke hvor lang tid det vil ta, opplyser Bane Nor på sine nettsider.

Rett over kl. 14 melder Bane Nor at toget som sperret sporet er fjernet. Reisende må fortsatt regne med forsinkelser.