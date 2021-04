Forlenger vaksineintervallet

Regjeringen forlenger intervallet mellom første og andre vaksinedose. Intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-BioNTech og Moderna) økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år. Det er Folkehelseinstituttet som har anbefalt endringen. Dette gjelder kun personer uten underliggende sykdommer. Personer i alderen 18 til 44 år vil, ifølge foreløpige beregninger fra FHI, kunne få tilbud om vaksine opptil fem uker tidligere enn forventet i det nøkterne vaksineringsscenarioet. Altså i uke 29 (19. – 25. juli) i stedet for i uke 34 (23. – 29. august), skriver regjeringen i en pressemelding. Dersom vaksinene til AstraZeneca og Janssen tas i bruk i Norge i etterkant av fremleggelsen av Vorlands-utvalgets rapport 10. mai, vil det kunne få ytterligere betydning for vaksinasjonstempoet.