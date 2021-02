Forlenger skjenkerestriksjoner

Sverige statsminister Stefan Löfven sa på en pressekonferanse onsdag at smittetallene i Sverige er på vei ned. Löfven presiserte samtidig at smittesituasjonen i landet er usikker, mye med tanke på de muterte variantene av koronaviruset.

Löfven understreker at vaksineringen gjør at flere svensker beskyttes mot Covid-19-sykdom.

– Men pandemien er langt, langt fra over, og for at alle skal kunne beskyttes må vi holde ut, sier Löfven.

Sveriges statsminister oppfordret samtidig flest mulig til å jobbe hjemmefra. Han varslet også at skjenkestoppet på utesteder etter klokken 20.00 forlenges med minst en uke. Det legges også opp til ytterligere forlenging. Det skal heller ikke være mulig å kjøpe alkohol i butikker etter dette tidspunktet.

– Jeg skjønner at dette er en tøff beskjed, men med hensyn til smittespredningen, er det nødvendig, sier Löfven.