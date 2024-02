Forlatte olje- og gassrørledninger i Nordsjøen kan slippe ut giftstoffer

Forskere advarer om at forlatte olje- og gassrørledninger i Nordsjøen kan utgjøre en fare for forurensning ved å slippe ut giftstoffer som kvikksølv, radioaktiv bly og polonium-210, skriver The Guardian.

Kvikksølv, en svært giftig substans, finnes naturlig i olje og gass og fester seg til innsiden av rørledningene. Over tid bygger det seg opp og kan slippes ut i havet når rørledningen forfaller.

Noen former for kvikksølv, inkludert den mest giftige formen kalt metylkvikksølv, kan frigjøres av rørledningene.

Forskerne advarer om at mengden kvikksølv i havet kan øke betydelig hvis de nåværende rørledningene får råtne.

Dette kan føre til alvorlige konsekvenser for marint liv, inkludert pattedyr som delfiner, hvaler og seler, samt sjøfugler og store rovfisker som tunfisk og sverdfisk.

I noen land, som Australia, kreves det at selskaper fjerner rørledningene når oljekilden slutter å produsere, men i Nordsjøen tillates selskaper å la dem forfalle, ifølge The Guardian.