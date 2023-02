Forfattere vil beskytte bøkene sine mot sensur

Flere norske forfattere er urolige for at bøkene deres kan bli redigert i ettertid, og flere sikrer seg mot endringer, skriver NTB.

– Jeg har allerede sendt brev til forlaget mitt og fått dem til å bekrefte at mine verk ikke skal kunne sensureres, sier Tore Renberg til Klassekampen.

Også Tom Egeland har valgt å kontakte sitt forlag, Bonnier. Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier garanterer i et svar til Egeland at det ikke vil skje.

Ingvar Ambjørnsen sa tidligere denne uken til VG at han skal kontraktfeste at verken forlag eller arvinger kan endre språket i bøkene hans etter hans død.

Matias Faldbakken kaller Ambjørnsens trekk «en kjempeidé» og sier han skal gjøre det samme. I hans siste bok finnes ord som «krøpling» og «dverg».

– Man kan jo forestille seg de tre første bøkene mine etter en sånn Dahl-vask, skriver han i en tekstmelding til Klassekampen.

Maria Kjos Fonn mener også bøkene hennes bør stå som de er.