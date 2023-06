Forfatter Cormac McCarthy er død

Det bekrefter forlaget hans, Publishers Weekly, på Twitter. McCarthy ble 89 år gammel, og døde i sitt hjem, skriver forlaget.

Han er en amerikansk forfatter, og fikk ett stort publikum med romanene «All the Pretty Horses» fra 1992 og «The Crossing» fra 1995.

Flere av McCarthys bøker har blitt filmatisert, bl.a. «No Country for Old Men» (2005) og «The Road» (2006), som han også vant Pulitzerprisen for.

Ifølge den amerikanske litteraturkritikeren Harold Bloom utgjør McCarthy, sammen med Philip Roth, Thomas Pynchon og Don DeLillo, de fire store i amerikansk samtidsprosa.