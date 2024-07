Forbrukertilsynet: Klarna risikerer tvangsmulkt

Klarna må betale 9 millioner kroner per uke i tvangsmulkt hvis de ikke legger om betalingsløsningen «kjøp nå, betal senere», ifølge Forbrukertilsynet.

Klarna bryter loven fordi betalingsløsningen er en kredittavtale, som omfattes av strenge lovkrav, mener Forbrukertilsynet.

– For å inngå en kredittavtale må forbrukere søke om kreditt og signere kredittavtalen. Det er også et lovkrav at den som tilbyr kreditt, må foreta kredittvurderinger. Dette gjør ikke Klarna i dag, skriver Forbrukertilsynet.

Folk kan dermed handle ting på kreditt som de ikke nødvendigvis har råd til å betale for, mener tilsynet. (NTB)