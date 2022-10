Forberedt på å forlenge olje- og gassvakthold

Heimevernet og politiet skulle i utgangspunktet vokte olje- og gassanlegg i Hordaland i 14 dager. Nå legger de opp til å holde på i to uker til.

– Politidirektoratet har meldt om at dette kan komme til å utvides i to nye uker. Vi planlegger derfor for å holde på enda lenger, sier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt til Bergensavisen.