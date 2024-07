For dårlig vannkvalitet i Seinen – triatlon utsettes

Arrangøren for OL i Paris melder at den planlagte triatlonkonkurransen må utsettes. Konkurransen skulle gå i gang klokken 8 på tirsdag, skriver NTB.

Årsaken er at vannkvaliteten i elven Seinen er for dårlig, fordi bakterienivået er for høyt.

Et nytt forsøk på å gjennomføre triatlonkonkurransen er nå planlagt til klokken 8 på onsdag for kvinner, og klokken 10.45 for herrer. Om ikke det går, så er fredag 2. august siste alternativ, og da er det også en mulighet for at konkurransen ender som duatlon, med sykling og løp.

Det er meldt en varm dag i Paris tirsdag, med over 30 grader. Det er også fare for store nedbørsmengder på kveldstid, som kan skape ekstra utfordringer for bakterienivået i elven.

På søndag og mandag ble også svømmetreninger avlyst fordi vannkvaliteten var for dårlig.