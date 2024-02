FNs sikkerhetsråd holder krisemøte mandag

FNs sikkerhetsråd kaller inn til krisemøte mandag i forbindelse med de amerikanske angrepene i Irak og Syria fredag kveld.

Det opplyser kilder til AFP, som sier møtet skal avholdes mandag klokken 22.00 norsk tid.

Det var Russland som tidligere lørdag krevde et hastemøte i Sikkerhetsrådet.

– Vi har krevd et hastemøte i FNs sikkerhetsråd om trusselen mot fred og sikkerhet som USAs angrep på Syria og Irak har skapt, sa en russisk FN-diplomat, Dmitrij Poljanskij, ifølge nyhetsbyrået.

Natt til lørdag angrep USA minst 125 mål i Syria og Irak, som gjengjeldelse for at tre amerikanske soldater ble drept og rundt 40 skadet i et droneangrep utført av iranskstøttede militser nær en amerikansk base i Jordan

Det syriske forsvarsdepartementet sa lørdag morgen ifølge AFP at det amerikanske angrepet har ført til at flere sivile og militære er drept. Flere skal også være skadet og det er store skader på bygg.

Russland har fordømt angrepene og beskyldt USA for å så «kaos og ødeleggelse» i Midtøsten.

– Washington, selvsikker på sin straffrihet, fortsetter å så kaos og ødeleggelse i Midtøsten, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet, ifølge AFP.

FNs sikkerhetsråd har 15 medlemmer, der fem av dem er faste og har vetorett. Disse er USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. Rådet har hovedansvar for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet.