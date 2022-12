FNs naturtoppmøte: Enighet om naturavtale

Etter to uker med forhandlinger ble deltakerlandene på COP15 i Canada enige om en historisk naturavtale for å beskytte verdens land og hav.

– Et signal om håp, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, til NTB.

Avtalen ble vedtatt til tross for at Kongo uttalte at de ikke kunne støtte avtalen.

Målet med FNs naturtoppmøte COP15 i Montreal i Canada er å vedta et rammeverk for globalt biologisk mangfold.