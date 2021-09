FN: Verden på vei mot 2,7 grader

– Går ikke klimautslippene ned, er verden på vei mot 2,7 graders oppvarming. Det vil i så fall være katastrofalt, advarte FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse fredag.

Han viser til en fersk FN-rapport som måler hvor vi er på vei med de nasjonalt fastsatte klimamålene hos medlemslandene i Parisavtalen. Den viser at vi ikke kommer til å klare 1,5-gradersmålet.

For å klare målet må vi kutte 45 prosent i verdens utslipp innen 2030, og ned til null utslipp innen midten av århundret, viser forskningen.

FN-rapporten antyder at utslippene kommer til å stige med 16 prosent i 2030 i forhold til nivået i 2010.

– Vi har midlene til å nå målet, men vi er i ferd med å gå tom for tid. G20-landene står for 80 prosent av verdens utslipp. Deres lederskap trengs nå mer enn noensinne. Beslutningene de tar nå vil avgjøre om parismålene blir nådd eller ikke.

FN-sjefen oppfordrer alle nasjoner til å levere inn økte klimaambisjoner før klimatoppmøtet i Glasgow om en måneds tid.

– Vi trenger også at de rikere landene endelig innfrir løftet som ble gitt for over ti år siden, om å hjelpe utviklingsland med 100 milliarder dollar.

Guterres sier det er på tide å slutte å ignorere forskningen og lytte til kravene fra folk over hele verden.